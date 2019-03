Champions-League im Liveticker mit Juventus gegen Atletico und ManCity gegen Schalke

Die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale in der Champions League sind gering, doch Schalkes Trainer Domenico Tedesco sieht keinen Anlass zur vorzeitigen Aufgabe. Nach dem 2:3 im Hinspiel ist die Ausgangslage vor der Partie am Dienstagabend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim englischen Meister allerdings bescheiden.

Schalkes Trainer Tedesco fühlt sich wohl in der Außenseiterrolle: "Wir sind aufgestanden und in den Flieger gestiegen, um unsere kleine Chance zu nutzen. Wir brauchen einen besonderen Tag. Aber den wollen wir haben."