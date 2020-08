Juventus-Deal wohl kurz vor Abschluss: Schalke-Profi Weston McKennie in Turin gelandet

Der Transfer von Weston McKennie vom FC Schalke 04 zu Juventus Turin steht kurz vor dem Abschluss. Am Donnerstagabend veröffentlichte der italienische Serienmeister ein Video von der Ankunft des Mittelfeldmanns in Turin auf Twitter. Ein Deal, der sich in den letzten Tagen bereits abzeichnete. So befanden sich die Turiner laut übereinstimmenden Berichten des Guardian-Journalisten Fabrizio Romano und des italienischen Transfer-Insiders Gianluca di Marzio ohnehin in der Pole Position im Rennen um die Dienste des Noch-Schalkers, der in der abgelaufenen Spielzeit auf 28 Liga-Einsätze kam und als absolute Stammkraft des Teams von Trainer David Wagner galt.