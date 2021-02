Merih Demiral im Fokus? FC Bayern offenbar an Transfer von Juventus-Verteidiger interessiert

Demiral spielt seit Januar 2019 in der Serie A. Zunächst spielte sich der Verteidiger als Akteur von US Sassuolo in den Fokus der Top-Klubs. Bereits im Sommer des gleichen Jahres zog es den 22-Jährigen in Italien weiter zu Juventus Turin - für eine Ablöse von 18 Millionen Euro. Für Juve stand er in dieser Spielzeit jedoch in nur sechs Partien in der Startelf. Beim Serie-A-Rekordmeister besitzt der türkische Nationalspieler noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Das Portal Transfermarkt.de schätzt den aktuellen Marktwert des Defensivspielers auf 30 Millionen Euro.