Juventus-Star Mario Mandzukic von Training freigestellt: Wechsel immer wahrscheinlicher

Null Spiele unter dem neuen Trainer Maurizio Sarri, keine Nominierung für den Champions-League -Kader von Juventus Turin : Stürmer-Star Mario Mandzukic erlebt bisher eine Horror-Saison. Jetzt ist der 33 Jahre alte Ex-Torjäger der Bundesliga-Klubs FC Bayern München und VfL Wolfsburg auch noch vom Juve-Training freigestellt worden. Coach Sarri verkündete die Entscheidung am Freitag während einer Pressekonferenz. So könne sich der kroatische Ex-Nationalspieler mit anderen Klubs über einen möglichen Transfer unterhalten - ohne dem Risiko ausgesetzt zu sein, im Training eine Verletzung zu erleiden. Eine reguläre Einsatzchance bekommt Mandzukic wohl nicht mehr bei Juventus Turin.

Mario Mandzukic: Transfer zu Manchester United oder AC Mailand?

Neu ist das Transfer-Interesse des AC Mailand: Der Juve-Konkurrent aus der italienischen Serie A soll sich laut der in Mailand ansässigen Zeitung Il Giornale bereits mit Mandzukic über einen Wechsel verständigt haben. Fraglich sei nur, ob Mandzukic (44 Tore für Juventus in 162 Pflichtspielen) schon in diesem Winter oder im kommenden Sommer zu Milan wechselt. Der Vertrag des Kroaten bei Juventus läuft noch bis 2021.