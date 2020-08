Juventus-Präsident Andrea Agnelli kündigt "Bewertung" an: Trainer Maurizio Sarri vor dem Aus?

Welch eine Blamage: Der italienische Meister Juventus Turin ist bereits im Achtelfinale der Champions League gescheitert. Die Superstar-Mannschaft um Cristiano Ronaldo gewann zwar ihr Rückspiel gegen Olympique Lyon, dem Siebtplatzierten der abgelaufenen Ligue-1-Saison, dank eines Doppelpacks des Portugiesen mit 2:1 - verpasste allerdings aufgrund der 0:1-Pleite im Hinspiel in Lyon den Viertelfinal-Einzug. Für die erfolgsverwöhnten Italiener ein nicht hinnehmbares Ereignis: "So auszuscheiden ist für uns, die Spieler und die Fans enttäuschend", sagte Juve-Präsident Andrea Agnelli nach der Partie. Er kündigte eine "generelle Bewertung" der Lage des Rekordmeisters an, der sich erst Ende Juli den neunten Liga-Titel in Folge sicherte.