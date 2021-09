Viertes Spiel ohne Sieg: Juventus Turin nach Remis gegen den AC Mailand auf Abstiegsplatz

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat auch am vierten Spieltag der Serie A nicht den ersten Saisonsieg verbuchen können. Der einstige Serienchampion musste am Sonntag daheim mit einem 1:1 (1:0) gegen den AC Mailand zufrieden sein, der seine ersten drei Begegnungen allerdings gewonnen hatte. Juves Führung erzielte Alvaro Morata in der vierten Minute, für den Ausgleich sorgte der frühere Frankfurter Ante Rebic (76.). Anzeige

"Dieses Spiel ändert nichts an meiner Meinung über Juventus. Was wir schnell lernen müssen, ist, dass es Spiele gibt, in denen man hart sein muss, in denen man entschlossen sein muss, in denen man die Punkte einfahren muss, in denen man konzentriert bleiben muss. Das ist ein Teil des allgemeinen Wachstumsprozesses einiger Spieler", sagte Allegri bei DAZN: "Ich gebe zu, dass ich bei den Auswechslungen Fehler gemacht habe, ich habe es falsch gemacht. Ich hätte mehr Defensivspieler einwechseln und die 1:0-Führung unter Verschluss halten sollen, dafür übernehme ich die Verantwortung."