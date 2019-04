Die Favoritenrolle scheint in der Partie Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam am Dienstag (21 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) eindeutig zu sein. Nach dem 1:1 geht der italienische Rekordmeister mit deutlichen Vorteilen ins Spiel.

Juve-Coach Massimiliano Allegri sieht das anders. ,,Ajax hat gegen Real Madrid auswärts besser gespielt als zu Hause. Vielleicht, weil sie weniger zu verlieren hatten. Wir müssen daher sehr aggressiv sein." Das muss Juventus ohne Giorgio Chiellini bewerkstelligen, der nach einer Wadenverletzung fehlen wird. Fraglich sind Emre Can (Knöchel) und Douglas Costa, dem noch die Spielpraxis fehlt. Beide Vereine kennen sich bestens, spielten u. a. das Champions-League-Finale 1996 in Rom, das Meister-Finale 1973 in Belgrad und das CL-Halbfinale 1997 gegeneinander.