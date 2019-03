Ohne Cristiano Ronaldo: Juventus Turin kassiert erste Liga-Pleite gegen Genua

Ohne Superstar Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin die erste Liga-Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen. Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Emre Can unterlag am Sonntag beim FC Genua mit 0:2 (0:0). Fünf Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale war es für den italienischen Meister im 28. Ligaspiel der Saison die erste Niederlage. Dennoch haben die Bianconeri als Tabellenführer weiter einen klaren Vorsprung auf den SSC Neapel, der am Abend gegen Udinese Calcio antreten musste.