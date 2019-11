Juventus Turin ohne Cristiano Ronaldo bei Bergamo - Trainer Sarri: Wird "zu 99 Prozent" fehlen

Beim Auswärtsspiel von Juventus Turin gegen Atalanta Bergamo wird Trainer Maurizio Sarri auf Superstar Cristiano Ronaldo verzichten. Der 34-Jährige werde laut seines Coachs "zu 99 Prozent nicht zum Einsatz kommen." Sarri erklärte den Verzicht mit anhaltenden Knieproblemen seines Top-Torjägers. "Beim ersten Spiel mit der portugiesischen Nationalelf ist es Ronaldo besser gegangen, beim zweiten hatte er wieder Probleme. Wir bemühen uns, das in den Griff zu bekommen", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Bergamo. In der Champions League gegen Atlético Madrid (Dienstag, 21 Uhr, DAZN) soll Ronaldo wieder dabei sein.