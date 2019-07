Bericht: Buffon kurz vor Sensations-Comeback bei Juventus Turin - Medizincheck steht an

Cristiano Ronaldo ist in illustrer Gesellschaft, wenn es um große Namen bei Juventus Turin geht. 25 der größten Stars, die jemals bei der "Alten Dame" spielten - und was sie heute machen. ©

Buffon soll bei Juventus Turin zweiter Torwart werden

Was für Juventus spricht: In Turin spielte Buffon bereits 17 Jahre (509 Spiele von 2001 bis 2018) lang, wurde dort zu einer Torwart-Legende. 2018 folgte dann überraschend der Wechsel zu PSG. In der vergangenen Saison hatte Paris-Trainer Thomas Tuchel abwechselnd Buffon oder den französischen Nationaltorhüter Alphonse Aréola eingesetzt. Buffon kam zu 17 Einsätzen und gewann die Meisterschaft in Frankreich. Beide Seiten einigten sich bereits vor Saisonende darauf, die Zusammenarbeit nicht weiter fortzusetzen. "Ich bin glücklich, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Mein Abenteuer außerhalb Italiens kommt nun zu einem Ende", sagte Buffon.