Italiens Rekordmeister Juventus Turin muss wegen einer Kreuzbandverletzung monatelang auf Abwehrspieler und Kapitän Giorgio Chiellini verzichten. Wie der Klub mitteilte, verletzte sich der 35 Jahre alte Innenverteidiger am Freitag bei der Vorbereitung auf das Spitzenspiel am Samstag gegen den SSC Neapel.

Der 103-malige Nationalspieler soll operiert werden und wird der Mannschaft mit dem deutschen Weltmeister von 2014, Sami Khedira, bis zu sechs Monaten fehlen. Beim Saisonauftakt am vergangenen Wochenende hatte Chiellini für den Titelverteidiger das Tor zum 1:0-Sieg in Parma erzielt .

Chiellini ist der Serien-Meister beim Serien-Meister

Der in Pisa geborene Fußballprofi erlebte die Glanzzeit der "Alten Dame" in den vergangenen Jahren hautnah mit. Bei allen acht Meisterschaften des Serienmeisters zwischen 2012 und 2019 war Chiellini mit von der Partie. Insgesamt holte er mit Juve sogar bereits neunmal den "Scudetto" in der Serie A, da er auch 2006 Teil der Mannschaft war. Inzwischen wird der Ronaldo-Klub Juventus Turin von Maurizio Sarri trainiert, der zum Liga-Auftakt gegen Parma aufgrund einer Lungenentzündung nicht auf der Bank Platz nehmen konnte.