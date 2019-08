Mandzukic-Transfer zum FC Bayern wahrscheinlicher? Juventus-Trainer beschwert sich über Kader

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Sarri kritisiert Juventus-Kadergröße: Gute Chancen für Mandzukic-Wechsel zum FC Bayern?

Sarri mahnte nach der 1:2-Niederlage gegen Atlético Madrid im Vorbereitungsturnier International Champions Cup: "Wir müssen noch sechs Spieler aus unserem Champions-League-Kader streichen" , so der 60-Jährige. "Wenn wir es nicht tun, sind die Entscheidungen, die wir treffen müssen, verrückt." Der Turin-Kader besteht aktuell aus 28 Profis - für die Königsklasse dürfen allerdings nur 25 Spieler, inklusive zwei Torhütern, gemeldet werden. Superstars wie Gonzalo Higuain - oder wie zuletzt von Sky Italia gemeldet Mario Mandzukic, an dem der FC Bayern als Backup von Robert Lewandowski Interesse haben soll - kommen als prominente Abgänge in Frage.

Die Sarri-Aussagen könnten die Spekulationen um einen Mandzukic-Transfer zum FC Bayern noch einmal befeuern. Laut dem italienischen Medienbericht stehe der Rekordmeister kurz davor, für Mandzukic ein Angebot für eine Leihe plus Kaufoption abzugeben - und das, obwohl FCB-Klubchef Karl-Heinz Rummenigge noch am Rande der USA-Reise noch verlautbarte, dass "in dieser Richtung nichts geplant" sei. Für den 33 Jahre alten kroatischen Ex-Nationalspieler wäre es ein großes Comeback: Mandzukic spielte bereits von 2012 bis 2014 beim FCB und erzielte (als Stammspieler) in 88 Spiele 48 Tore.