Bericht: Juventus Turin wechselt Trainer - Allegri kehrt zurück und löst Pirlo ab

Nach einer insgesamt enttäuschenden Saison mit dem vierten Platz in der Serie A und dem Achtelfinal-Aus in der Champions League trennt sich Italiens Rekordmeister Juventus Turin offenbar von Trainer Andrea Pirlo und setzt bei der Nachfolge auf einen alten Bekannten. Laut Medienberichten kehrt Massimiliano Allegri zwei Jahren nach seinem Abschied zu Juventus zurück. Dies vermeldet die Gazzetta dello Sport am Donnerstag. Auch Inter Mailand sei an Allegri interessiert gewesen.

