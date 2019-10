Englische Finanz-Macht: Trainer Sarri fürchtet um Wettbewerbsfähigkeit von Juventus Turin

Juventus-Trainer Maurizio Sarri sieht seinen Verein durch die finanzielle Wucht der englischen Premier League benachteiligt und den Anschluss seiner Mannschaft an die europäische Elite gefährdet. "Ich bin mir nicht sicher, ob unser System noch lange wettbewerbsfähig sein wird, die Dinge ändern sich nämlich. Ich denke, dass wir professioneller arbeiten, was aber oft nicht reicht", erklärte er seine Bedenken nach der Champions-League-Partie gegen Lokomotiv Moskau am Dienstagabend. Die Italiener entschieden das Spiel mit 2:1 für sich.