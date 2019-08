Lungenentzündung! Sorgen um Maurizio Sarri - Juventus-Trainer verpasst Saisonstart

Große Sorgen um Maurizio Sarri: Der neue Trainer von Juventus Turin wird der "Alten Dame" zum Saisonstart der Serie A fehlen. Das bestätigten die Italiener am Donnerstag offiziell. Der 60-Jährige ist schwer erkrankt, leidet an einer Lungenentzündung.

Juventus-Trainer Sarri ist seit vielen Jahren Kettenraucher

Sarri habe sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterzogen, erklärte Juventus in einer Pressemitteilung. "Um sich komplett von der Lungenentzündung zu erholen, die ihn in den letzten Tagen heimgesucht hat, wird der Trainer in den ersten beiden Spielen der Serie A gegen Parma und Napoli nicht auf der Bank sitzen" , hieß es.

Der Trainer von Cristiano Ronaldo und den deutschen Mittelfeldspielern Sami Khedira und Emre Can litt bereits in der vergangenen Woche an einer Grippe. Am späten Montagnachmittag wurde die Lungenentzündung attestiert, für die eine spezifische Therapie verschrieben wurde.