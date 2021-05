Perfekt: Allegri wird Trainer bei Juventus Turin – Pirlo-Nachfolger gefunden

Juventus Turin hat die Nachfolge auf der Trainer-Bank zeitig gelöst: Wie der italienische Traditionsklub am Freitagnachmittag bekannt gab, wird Massimiliano Allegri neuer Chefcoach. Der 53-Jährige, der bereits von 2014 bis 2019 als Juve-Trainer arbeitete, übernimmt von Andrea Pirlo, der nach der enttäuschenden Saison in der Serie A am Freitagmittag entlassen wurde. Bis wann Allegri in Turin unterschreibt, gab der Klub zunächst nicht bekannt. Eine Ablöse wird nicht fällig, da er seit dem Ende seiner letzten Amtszeit bei Juventus ohne Verein war. Anzeige

"Welcome Home, Max", schrieb der Klub zur Wiederverpflichtung des Übungsleiters. Allegri soll mit der "Alten Dame" an die Erfolge aus seiner ersten Amtszeit anknüpfen. Von 2015 bis 2019 gewann er mit Juve fünf Scudetti, vier mal den italienischen Pokal und zog zwei Mal ins Champions-League-Finale ein. Erst in der abgelaufenen Saison riss die Meister-Serie der Bianconeri in der Serie A.