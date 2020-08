Doppelpack von Cristiano Ronaldo zu wenig: Juventus Turin verabschiedet sich aus der Champions League

Trotz eines Doppelpacks gegen Olympique Lyon bleibt Cristiano Ronaldos Traum von einem Champions-League-Triumph mit Juventus Turin weiter unerfüllt. Nachdem man in der vergangenen Saison im Viertelfinale an Ajax Amsterdam scheiterte, war in dieser Spielzeit noch eine Runde früher Schluss: Ronaldo und Juve mussten sich dem französischen Außenseiter geschlagen geben. Lyon, das das Achtelfinal-Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden hatte, konnte sich im zweiten Duell aufgrund der Auswärtstorregel eine 1:2 (1:1)-Niederlage erlauben, um das Ticket für das Königsklassen-Finalturnier im portugiesischen Lissabon zu lösen. In Ronaldos Heimatland trifft Olympique in der Runde der letzten Acht am 15. August auf Manchester City, das am Freitagabend Real Madrid ausschaltete.