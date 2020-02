Bericht: Juventus Turin will Trainer Pep Guardiola "um jeden Preis" - Liverpool-Star als Transfer-Geschenk

Pep Guardiola ist offenbar einmal mehr in den Fokus eines europäischen Top-Vereins gerückt. Wie die englische Sun berichtet, will Italiens Rekordmeister Juventus Turin den Star-Trainer von Manchester City zur kommenden Saison in die Serie A locken - und dabei finanziell an die Schmerzgrenze gehen. Dem Bericht zufolge solle Geld bei einer etwaigen Verpflichtung des früheren Bayern-Coaches "keine Rolle spielen". Als eine Art Begrüßungsgeschenk für Guardiola wolle Juve zudem Virgil van Dijk verpflichten. Der Niederländer von Champions-League-Sieger FC Liverpool sei den Italienern demnach umgerechnet bis zu 125 Millionen Euro wert.