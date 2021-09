"Juve, du bist so weit unten": Italienische Presse zerlegt Rekordmeister nach historischem Fehlstart

Nach einem historisch schlechten Saisonstart ist die Laune bei Juventus Turin endgültig im Keller. "Juve, du bist so weit unten", titelte die Gazzetta dello Sport am Montag nach dem 1:1 (1:0) im Spitzenspiel der Serie A gegen den AC Mailand. Der italienische Rekordmeister hat in den ersten vier Ligapartien nur zwei Pünktchen geholt, das war den Bianconeri letztmals vor 60 Jahren und in ihrer Vereinshistorie überhaupt erst dreimal passiert. Turin rangiert sogar auf einem Abstiegsplatz. "So gewinnt man keine Titel", schimpfte Trainer Massimiliano Allegri.

Anzeige