Juventus Turin streicht Sami Khedira aus Champions-League-Kader - PSG nominiert Choupo-Moting

Der italienische Meister Juventus Turin startet ohne den früheren deutschen Nationalspieler Sami Khedira in die Schlussphase der Champions League. Das geht aus der Meldeliste hervor, die von der Europäischen Fußball-Union am Dienstag veröffentlicht wurde. Der 33-Jährige hatte aufgrund zweier schwerer Verletzungen nur 18 Spiele in der abgelaufenen Saison bestreiten können. Die Zeit seit dem vergangenen Dezember sei für ihn persönlich "super frustrierend" gewesen, hatte Khedira am Montag bei Instagram geschrieben. Er wolle aber weiter "alles geben" und sein Comeback feiern.

Juventus spielt am Freitag (21.00 Uhr) im Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympique Lyon (Hinspiel 1:0 für Lyon). Beide wollen das Finalturnier in Lissabon (12. bis 23. August) erreichen. Die noch im Wettbewerb vertretenen Teams durften keine Neuzugänge aus diesem Sommer nachmelden, sondern nur Spieler, die auf nationaler Ebene bereits seit dem 3. Februar gemeldet waren. Die maximale Kadergröße beträgt 25 Profis. Olympique tritt unter anderem ohne den Hinspieltorschützen Lucas Tousart an, der zu Hertha BSC gewechselt ist.

