Juventus Turin: Sami Khedira muss sich weiterer Knie-Operation unterziehen

Wegen anhaltender Schmerzen im linken Knie muss Mittelfeldspieler Sami Khedira erneut operiert werden. Der 32-Jährige werde sich am Mittwoch in Augsburg einer Arthroskopie bei Professor Ulrich Boenisch unterziehen, teilte sein italienischer Klub Juventus Turin am Dienstagabend mit. Khedira wurde im Februar wegen Herzrhythmusstörungen operiert; danach folgte eine erste Knie-OP. Bis zu seinem erneuten gesundheitlichen Rückschlag hatte sich Khedira zuletzt allerdings körperlich stabil gezeigt. In der Serie A war er in zwölf von 14 möglichen Partie zum Einsatz gekommen.