Juve-Trainer Andrea Pirlo reagiert gelassen auf mögliche UEFA-Strafe: "Wir sind abgeklärt"

Der Trainer des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin blickt gelassen auf mögliche Konsequenzen aus dem gescheiterten Super-League-Projekt. „Wir sind abgeklärt hinsichtlich dessen, was die UEFA entscheiden wird“, sagte Andrea Pirlo am Samstag bei der Pressekonferenz einen Tag vor dem Auswärtsspiel in der Serie A gegen AC Florenz (Sonntag/15 Uhr). Man habe keine Angst und konzentriere sich auf das, was zu tun sei. Ziel sei es, auch im kommenden Jahr in der Champions League zu spielen.

