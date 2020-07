Neunter Juve-Titel in Folge: Das sind die längsten Meister-Serien in Fußball-Europa

FC Bayern arbeitet an ähnlicher Meister-Serie

Auch in Deutschland wurde in der jüngsten Vergangenheit an der Spitze der Bundesliga nur wenig Abwechslung geboten. Bereits am 32. Spieltag der abgelaufenen Saison stand fest: Auch in diesem Jahr führt kein Weg an Rekordmeister Bayern München vorbei. So sehr sich die ärgsten Verfolger RB Leipzig und Borussia Dortmund bemühten, die Meister-Schale ging nun schon zum achten Mal in Folge nach München. An die Serie von Juventus kommen die Münchner aufgrund des neuerlichen Turiner Titel-Gewinns in der Serie A jedoch - noch - nicht heran.