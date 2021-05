Nach Pokalsieg für Juventus Turin: Zukunft von Trainer Pirlo und Torwart Buffon weiter offen

Freude und Zukunftssorgen: Nach dem 2:1-Sieg von Italiens Rekordmeister Juventus Turin im Pokalfinale gegen Atalanta Bergamo bleibt weiter ungewiss, wie es mit Trainer Andrea Pirlo und dem scheidenden Schlussmann Gianluigi Buffon weitergeht. In der Serie A waren die Bianconeri um Superstar Cristiano Ronaldo hinter den Erwartungen geblieben und kämpfen am Sonntag im letzten Saisonspiel noch um eine Champions-League-Platzierung. Italienische Medien hatten bereits die Zukunft von Pirlo in Frage gestellt.

Anzeige