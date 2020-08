Juventus-Legende Alessandro del Piero über Trainer-Novize Andrea Pirlo: "Ihm wird Großes gelingen"

Auch Turins Fußball-Chef Fabio Paratici hat große Hoffnungen. „Der Junge war einer von uns, hat bei uns gespielt und ist immer mit uns in Kontakt geblieben. Wir denken auch daran, dass er ein Auserwählter sein kann, so wie er es als Fußballer war“, sagte er. Juventus hatte sich nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Olympique Lyon am Samstag vom bisherigen Trainer Maurizio Sarri getrennt und Pirlo mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet. Eigentlich war Pirlo, der von 2011 bis 2015 in Turin spielte, Ende Juli lediglich als Trainer des U23-Teams verpflichtet worden.