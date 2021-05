Offiziell: Juventus Turin entlässt Trainer Andrea Pirlo – Massimiliano Allegri soll wohl übernehmen

Nun ist es offiziell: Juventus Turin trennt sich nach einer Saison ohne Meistertitel von Trainer Andrea Pirlo. Das gab der entthronte Meister der Serie A am Freitagmittag bekannt. Der Klub bedankte sich beim 38-Jährigen für sein Engagement bei den Italienern, "für den Mut, die Hingabe, die Leidenschaft, für die erzielten Erfolge" heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins. "Unser Dank kommt wirklich von Herzen." Wer die Nachfolge des entlassenen Coaches antritt, blieb indes zunächst unklar. Als heißer Kandidat gilt Ex-Juve-Trainer Massimiliano Allegri .

In der Serie A waren die Bianconeri um Superstar Cristiano Ronaldo hinter den Erwartungen geblieben und hatten als Tabellenvierter nur mit viel Mühe die Champions League erreicht. Die Titelverteidigung in der italienischen Meisterschaft hatten die Turiner bei 13 Zählern Rückstand auf den neuen Champion Inter Mailand aber deutlich verpasst. Pirlo hatte das Traineramt bei Juventus erst im Sommer 2020 für den entlassenen Maurizio Sarri übernommen. Neben den überschaubaren Erfolgen in der Liga, scheiterte er in der Königsklasse mit der "Alten Dame" überraschend im Achtelfinale am FC Porto. Der Sieg im italienischen Pokal konnte den Job Pirlos nicht mehr retten. Durch das Aus von Pirlo sind die Turiner der dritte europäische Klub in kurzer Abfolge, der sich von seinem Trainer trennt. Zuvor waren bereits die Amtszeiten von Zinedine Zidane bei Real Madrid und Antonio Conte bei Inter Mailand zu Ende gegangen.