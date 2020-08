Offiziell: Andrea Pirlo neuer Trainer von Juventus Turin – Weltmeister folgt auf Maurizio Sarri

Pirlo war mit der italienischen Nationalmannschaft bei der WM 2006 in Deutschland Weltmeister geworden und wurde in seinen vier Jahren als Spieler von Juventus stets Meister. Außerdem gewann er mit den Turinern den italienischen Pokal sowie zwei Superpokale. Pirlo, der sich neben dem Fußball auch als Winzer versucht , war zur neuen Saison ursprünglich als Trainer von Juves U23 vorgesehen, wird nun aber als Cheftrainer der Profis installiert, für die er von 2011 bis 2015 insgesamt 164 Mal aktiv war.

Die Entscheidung, Pirlo als Chefcoach von Turin zu installieren, basiere "auf dem Glauben, dass Pirlo das hat, was es braucht, "von seinem Debüt auf der Bank an eine hochklassige und talentierte Mannschaft zu neuen Erfolgen zu führen", teilte der Verein mit. Der frühere Mittelfeldspieler ist zweifellos ein Gewinnertyp, Pirlo gewann mit dem AC Mailand zwei Mal die Champions League und den Weltpokal und wurde in Italien drei Mal in Folge (2012-2014) Fußballer des Jahres. Seine aktive Karriere hatte er zum Jahresende 2017 bei New York City in der MLS beendet.