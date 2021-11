Bericht: Juventus Turin an Winter-Transfer von BVB-Star Axel Witsel interessiert

Verliert Borussia Dortmund bereits im Winter einen absoluten Leistungsträger? Wie die Bild berichtet, hat sich Juventus Turin für einen Transfer von BVB-Mittelfeldspieler Axel Witsel in Stellung gebracht. Demnach visiere der italienische Top-Klub eine Verpflichtung des 32-Jährigen in der kommenden Wechselfrist im Januar an. Der Vertrag des Belgiers bei den Westfalen läuft am Saisonende aus, einem Abgang nach Turin soll er nicht abgeneigt sein.

