Juventus Turin kurz vor Verpflichtung des 19-jährigen Dejan Kulusevski - 35 Millionen Euro Ablöse

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin steht vor der Verpflichtung von Nachwuchstalent Dejan Kulusevski . Der 19-Jährige absolvierte am Donnerstag den Medizincheck, wie der Klub mitteilte. Der Schwede soll laut italienischer Medien für 35 Millionen Euro (exklusive Bonuszahlungen) vom Ligakontrahenten Atalanta Bergamo kommen, der Kulusevski in dieser Saison an Parma ausgeliehen hatte. In 17 Serie-A -Spielen erzielte der Rechtsaußen bislang vier Tore und lieferte sieben Vorlagen.

Der Vertrag des einmaligen Nationalspielers in Bergamo lief ursprünglich noch bis 2023. Die Parma-Verantwortlichen um Manager Alessandro Lucarelli und Sportdirektor Daniele Faggiano hatten eine Auflösung des Leihvertrags im Januar zuvor ausgeschlossen, nun soll der Klub ebenfalls finanziell entschädigt werden. Auch Inter Mailand (bot wohl rund 30 Millionen Euro), der FC Everton und Manchester United galten als mögliche Interessenten an dem Offensivspieler.

Cristiano Ronaldo ist in illustrer Gesellschaft, wenn es um große Namen bei Juventus Turin geht. 25 der größten Stars, die jemals bei der "Alten Dame" spielten - und was sie heute machen. ©

Sein Berater Stefano Sem hatte zuletzt angekündigt: "Sollten wir die Reise im Januar unterbrechen, müsste es schon die Chance seines Lebens sein – und nicht nur finanziell, sondern in Bezug auf das sportliche Projekt." In der Serie A liegt Juventus aktuell punktgleich auf dem zweiten Platz hinter Inter Mailand. Kulusevski ist der jüngste Spieler, der in dieser Saison an mehr als zehn Scorerpunkten in einer der fünf besten europäischen Ligen beteiligt war. Für Bergamo ist es der lukrativste Deal der Vereinsgeschichte.