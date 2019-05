Bericht: Juventus Turin plant Transfer von Werder-Torwart Jiri Pavlenka

Pavlenka soll aber an einen Wechsel zu einem Top-Klub in Zukunft denken. Und dabei könnte Juventus Turin eine Rolle spielen. "Wir wissen vom Juve-Interesse nichts und sind total entspannt. Jiri fühlt sich in Bremen sehr wohl", so Baumann, der den Tschechen erst vor zwei Jahren für drei Millionen Euro von Slavia Prag verpflichtet hat.

In dieser Saison absolvierte der 27-Jährige 39 Spiele für Werder Bremen. Dabei kassierte er zwar 55 Gegentreffer, wehrte aber insgesamt 36 Prozent der Großchancen ab.