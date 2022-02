K.O. in letzter Sekunde für Dynamo Dresden: „So grausam kann Fußball sein“

Dresden. Enttäuschung spricht aus den Gesichtern der Spieler, als sie nach der Flutlichtpartie am Sonnabend vor 10024 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion aufmunternde Anfeuerungsrufe aus demK-Block hören. Sie sind der Lohn für eine engagierte Leistung im Zweitliga-Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98, an dessen Ende allerdings eine 0:1-Niederlage für Dynamo steht. Der eigentlich anvisierte wie dringend benötigte Lohn in Form von Punkten, der über 90 Minuten durchaus im Rahmen des Möglichen erscheint, bleibt unterdessen aus. Anzeige

Sportliche Lage ist ernst

„So grausam kann Fußball sein“, sagt Cheftrainer Alexander Schmidt, der diese Erfahrung natürlich nicht zum ersten Mal macht: „So ist es ab und zu, dass man als Verlierer vom Platz geht und sehr niedergeschlagen ist. Aber ich habe den Jungs auch gesagt, dass sie eine ordentliche Leistung gegen einen starken Gegner gebracht haben. Und dass wir heute nicht abgestiegen sind oder das ein Ereignis war, das uns so weit zurückwirft, dass wir in einer aussichtslosen Situation sind.“

DURCHSCROLLEN: Die Bilder zur 0:1-Niederlage der SGD! Bitter! Die SG Dynamo Dresden hat 93 Minuten lang einen Punkt in der Hand, muss aber kurz vor Schluss noch ein Gegentor hinnehmen. ©

Aussichtslos nicht, aber weiterhin ernst ist die Lage im Abstiegskampf der 2. Bundesliga nach dem mittlerweile siebenten sieglosen Spiel der Sportgemeinschaft in Folge. Da auch Hansa Rostock sein Spiel verliert, hält sie zwar den einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Doch nur kühne Optimisten rechnen angesichts der bevorstehenden schweren Gegner – Bremen, St. Pauli, Nürnberg, Schalke – damit, dass die SGD in den nächsten Wochen große Sprünge nach oben in der Tabelle macht.



Es ist ein Gegentor in der dritten Minute der Nachspielzeit, das das Schicksal der Schwarz-Gelben besiegelt und sie durch den späten Zeitpunkt jeder Reaktionsmöglichkeit beraubt. Einen weiten und hohen Freistoß der Südhessen wehrt Kevin Ehlers per Kopf in Richtung Gegner ab, der zweite Ball rollt bei einer Passstafette durch den Dresdner Strafraum und letztlich ist es der eingewechselte Mathias Honsak, der die Kugel an Torwart Anton Mitrjuschkin vorbeispitzelt. Dem in dieser Situation abwartend agierenden Russen, der insgesamt eine gute Leistung zeigt, macht der Trainer keinen Vorwurf.

Foul an Akoto vor dem Gegentreffer?

Ob dem Treffer ein Foul an Michael Akoto vorausgeht, sieht sich der Videoschiedsrichter (VAR) an, schreitet aber nicht ein. Der erst in der 80. Minute eingewechselte Aaron Seydel arbeitet mit den Armen, gibt Dynamos Linksverteidiger gewiss auch einen Schubser, aber dessen Sturz wirkt übertrieben. Weil er nicht wieder aufsteht, nimmt er sich selbst aus dem Rennen und öffnet den Lilien Räume. „Es ist für uns bitter, dass Michael Akoto in dem Moment am Boden liegt, der Angriff dann über seine Seite läuft und in der Mitte das Gegentor fällt“, analysiert der Trainer.

DURCHSCROLLEN: Die Stimmen zum Spiel (22) Anton Mitrjuschkin: Muss in der 10. Minute erstmals zupacken, hat beim Kopfball von Skarke jedoch überhaupt keine Probleme. Pariert auch dessen Volleyschuss in der 18. Minute, der ebenfalls relativ zentral auf ihn kommt. Den Schlenzer von Luca Pfeiffer in der 29. Minute aus der Distanz lenkt er über die Latte und klärt so zur Ecke. Nach der Pause ebenso aufmerksam und sicher wie vor dem Seitenwechsel, beim Skarke-Schuss gleich präsent (46.). Bis in die Schlussphase mit einigen guten Paraden, sichert Dynamo bis kurz vor Abpfiff den Punkt, fängt dann aber in der 90+3. Minute das Gegentor durch Honsak, der den Ball kurz vor ihm vorbeispitzelt. Fraglich, ob er eine Abwehrchance hat, wenn er den Braten eher riecht und rausrückt, statt darauf zu warten, den Ball aufzunehmen. Note: 2,5 ©

„Ich war auch am Ende ein bisschen ungehalten, denn dafür hast du den VAR, um dir sowas noch mal anzugucken. Ich habe jetzt noch keine Bilder gesehen, aber bin mir relativ sicher, weil ich neben Michael stand, dass das ein Foulspiel war“, ärgert sich Ex-Kapitän Sebastian Mai über die letztlich spielentscheidende Szene, die diesmal zu Ungunsten der Dynamos ausging. Eine Woche zuvor hatten sie durch das Eingreifen des VAR einen umstrittenen Elfmeter erhalten, durch den sie zu einem 1:1 gegen Heidenheim kamen.

Diesmal ist ihnen auch in anderen Szenen das Glück nicht hold. Erneut zeigen sich die Dresdner verbessert, erarbeiten sich Torchancen und bieten den spielstarken Darmstädtern, die durch den Sieg die Tabellenspitze erobern, ordentlich Paroli. Allein Julius Kade hat dreimal einen möglichen Treffer auf dem Schlappen. Erst beantwortet er zwei abgefangene Fehlpässe des Gäste-Keepers Marcel Schuhen mit gefährlichen Schüssen (1. Min. vorbei, 70. gehalten), dann verfehlt er mit seinem „Matchball“ in der 89. Minute aus zwölf Metern nur hauchdünn den Kasten. „Sonst wären wir wahrscheinlich als Sieger vom Platz gegangen“, ist Schmidt überzeugt.

Dynamo erneut mit Aluminium-Pech

Dort wäre Schuhen wohl ähnlich chancenlos gewesen wie bei einem direkten Freistoß von Oliver Batista-Meier (39.), der knapp links vorbeigeht. Einen Freistoß von Patrick Weihrauch, der in seinem ersten Einsatz von Beginn an seit Dezember 2020 mehr Kreativität ins Dresdner Spiel bringt, lenkt er mit Dusel noch an die Latte (16.). Zum zweiten Mal rettet Aluminium die Gäste bei einem Kopfball von Kevin Ehlers an den rechten Pfosten (58.) – ebenfalls nach einem Standard. Dynamos Durststrecke bei ruhenden Bällen, den Strafstoß aus der Vorwoche mal ausgeklammert, hält an.

Doch auch die Gäste hatten vor allem in der Schlussphase beste Gelegenheiten, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. „ Beide Mannschaften haben ein intensives Spiel an den Tag gelegt. Man hat gespürt, dass die Darmstädter einfach jede Sekunde zuschlagen können. Wir hatten einige brenzlige Situationen zu überstehen“, denkt Alexander Schmidt nicht nur an den Lattenkracher von Lilien-Kapitän Fabian Holland (85.) zurück. „Unterm Strich wäre ein Unentschieden leistungsgerecht gewesen“, sagt der Trainer.