K.o.-Phase sicher, Achtelfinale im Visier: Wer neben Frankfurt und Leverkusen auf Kurs ist

Eintracht Frankfurt machte das Überwintern in der Wohlfühloase Europa League vorzeitig perfekt. Die in der Bundesliga schwächelnden Hessen feierten am Donnerstagabend beim griechischen Meister Olympiakos Piräus einen späten 2:1 (1:1)-Sieg und sicherten sich damit mindestens das Ticket für die Playoffs gegen einen Gruppendritten aus der Champions League. Nicht ganz so optimal ist die Ausgangslage von Bayer Leverkusen nach dem grandiosen 4:0 (1:0)-Sieg gegen Betis Sevilla. Der Werkself droht trotz Platz eins noch der Abstieg in die Conference League.

Die Gruppensieger ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Gruppenzweiten spielen gegen die drittplatzierten Teams aus den Gruppenspielen der Champions League um den Achtelfinaleinzug. Die Gruppendritten spielen in der K.o.-Phase der Conference League weiter. Aktuell gibt es mit Olympique Lyon nur eine Mannschaft, die nach vier Siegen in vier Spielen bereits sicher mit dem Achtelfinale planen kann. Neben Frankfurt und Leverkusen sammelte lediglich West Ham United zehn Punkte. In den anderen Gruppen herrscht noch deutlich mehr Spannung. Nur für Ferencvaros Budapest ist die Reise in Europa schon jetzt vorbei. Alle anderen Teams haben noch die Möglichkeit, auf den zweiten Platz zu springen.