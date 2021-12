K.o.-Sieg in der sechsten Runde: Starkes Comeback für Wolfsburgs Top-Boxer Wojcicki!

Pavlov erwies sich zunächst als der erwartet zähe Gegner, Wojcicki blieb konzentriert in der Deckung, wurde im richtigen Moment aktiv und kam mit der Linken zu Beginn der zweiten Runde zu zwei guten Treffern, die den Trend für den Kampf vorgaben. Immer beherzter setzte der Wolfsburger nach seinen Treffern nach, dominierte das Duell. Der Deutsch-Russe Pavlov zeigte zwar Nehmerqualitäten, wirkte aber gegen den agilen Wojcicki zunehmend hilflos. In der sechsten Runde war dann Wojcickis Links-Rechts-Kombination für Pavlov zu viel, er ging zu Boden, der Kampf war vorbei - Sieg durch technischen K.o.

Comeback-Sieg nach zwei Jahren Wettkampfpause: Wolfsburgs Top-Boxer Patrick Wojcicki hat seinen Aufbaukampf gegen den Hamburger Alexander Pavlov gewonnen. In der Harzlandhalle in Ilsenburg setzte sich der 30-jährige Mittelgewichtler in dem auf acht Runden angesetzten Duell klar durch - in der sechsten Runde war's vorbei.

Weil-Andeutung: Zuschauer-Kapazität in Wolfsburg könnte weiter sinken

Corona-Pause, Kapselverletzung: Zwei Jahre hatte der Wolfsburger nicht boxen können, damit auch die Chance verpasst, einen "Eliminator" zu bestreiten, dessen Sieger dann Weltmeister Gennadi Golowkin (Kasachstan) hätte herausfordern können. Dieser "Eliminator" fand mittlerweile statt - zwischen dem Kanadier Patrice Volny und dem Spanier Esquiva Falcao, für beide war zuvor auch ein Kampf gegen Wojcicki geplant. Falcao gewann und steht nun in der WM-Kampf-Schlange vorn. Mit dem Sieg gegen Pavlov hat nun auch Wojcicki - immer noch Dritter der IBF-Weltrangliste - die Chance gewahrt, sich in diese Schlange wieder einreihen zu können. "Das war ein großer Test, der Kampf war ganz wichtig", so Wojcicki nach dem Sechs-Runden-Sieg. "Wir wollen vorne angreifen, das war ein wichtiger Schritt. Das große Ziel ist es, ganz oben mitzuboxen."

Wenn's so gut läuft wie gegen Pavlov, der vorher noch nie zu Boden gegangen war, kann es klappen. "Es war ganz okay, würde ich sagen", kommentierte Wojcicki sein Comeback bescheiden. "Am Anfang war es ein bisschen schwer, aber ich bin Runde für Runde ein bisschen mehr rangekommen." Etwas euphorischer war Bild-live-Boxexperte und Ex-Profi Axel Schulz: "Für zwei Jahre Ringpause war's eine tolle Leistung!"