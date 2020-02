"Der König ist zurück auf dem Thron": Brite Fury nach Sieg gegen Wilder wieder Box-Weltmeister

Sieben Runden hat der wohl größte Kampf des Jahres gedauert, dann stand fest: Tyson Fury ist zum zweiten Mal Box-Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-jährige Brite bezwang am Samstag (Ortszeit) in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas den amerikanischen Titelverteidiger Deontay Wilder. In der siebten Runde warf die Wilder-Seite das weiße Handtuch und zeigte dadurch den technischen K.o. an. Fury sicherte sich mit dem Sieg den Weltmeistergürtel der WBC.