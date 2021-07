K2-Junioren: Budimir und Appelhans sprinten zur Landesmeisterschaft

Es ist ganz schön voll gewesen auf dem Kanal in Ahlem. Das war eine würdige Kulisse für den Auftritt von Anton Budimir und David Appelhans vom Kanu-Club Limmer. Im K2 besiegten die Junioren bei der Landesmeisterschaft über die Kurzstrecke überraschend Max Langenhagen und Jakob Thordsen vom Hannoverschen KC. Thordsen ist jüngst Europameister im Zweier-Kajak bei der U23 geworden, er holte den Landesmeistertitel im Einer über 5000 Meter. Budimir/Appelhans holten bei der Junioren-EM Silber.

Anzeige

In der weiblichen Jugend zeigte Limmeranerin Finja Hermanussen ihr Können und gewann neben den 200, 500, 1000 auch die 5000 Meter sowie eine Klasse höher die 500 Meter. Ein bemerkenswerter Auftritt, der für die deutsche Meisterschaft in Hamburg positiv stimmt. Auch ihr Bruder Lasse entschied in der Altersklasse 14 jedes seiner Rennen für sich.