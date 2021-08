Kabine aufpoliert: Frische Farbe für die Dresdner Eislöwen

Dresden. Die Dresdner Eislöwen stehen schon in den Startlöchern, in zwei Wochen soll die offizielle Vorbereitung in die neue DEL2-Saison beginnen. Mit dem Umbruch im Team haben die Fans jetzt dafür gesorgt, dass auch der Kabinentrakt der Blau-Weißen in völlig neuem Outfit erstrahlt. Fanbeauftragter Lars Stohmann: „Wir wollten einen neuen Geist reinbringen. Unsere Anhänger konnten Vorschläge für das Layout machen.“

