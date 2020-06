Kabine und VIP-Bereiche tabu: RB Leipzig bietet wieder Stadionführungen an

Anhänger, die nicht so lange warten wollen, können sich bei RB Leipzig für eine Baustellen- oder Stadionführung anmelden. Am 8. und 16. Juli bietet der Fußball-Bundesligist erstmals wieder öffentliche Stadionführungen mit Blick hinter die Baustellenkulissen an. Die Dauer beträgt rund 60 Minuten. Sogar schon ab dieser Woche (24. Juni) finden mehrfach wöchentlich reguläre Stadionführungen (ohne Baustellenbesuch) statt, an den Wochenenden sogar zweimal täglich.