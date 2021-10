Nach Kabinen-Zoff mit Clemens Fritz: Suspendierter Niclas Füllkrug zurück im Werder-Training

Nach der 0:3-Pleite am Sonntag bei Darmstadt 98 war Füllkrug in der Kabine mit Fritz aneinandergeraten. "Es war eine verbale Entgleisung. Es wurde eine Grenze überschritten", sagte Baumann über den Vorfall. Der Offensivspieler wurde danach bis einschließlich Mittwoch vom Training freigestellt. Nach dem positiven Ausgang der Unterredung dürfte Füllkrug zumindest im Kader für das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen stehen. "Jetzt ist er in der Pflicht, sich wieder in die Mannschaft einzubringen und sich über Trainingsleistungen zu empfehlen", forderte Baumann.