Kabinett bestätigt: FC Bayern in Bundesliga vor bis zu 20.000 Fans in der Allianz Arena

Jetzt ist es amtlich: In Bayerns Sportarenen dürfen bereits ab diesem Donnerstag (15. Juli) unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 20 000 Zuschauer zusammen kommen. Je nach Größe des Stadions dürfen bis zu 35 Prozent aller Plätze besetzt werden. Das Kabinett beschloss am Dienstag eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnungen, die auch für kulturelle Großveranstaltungen "mit länderübergreifendem Charakter" und mehr als 1500 Besuchern gelten. Die veränderten Verordnungen gelten folglich auch für das erste Heimspiel des FC Bayern in der neuen Bundesliga-Saison. Der deutsche Rekordmeister trifft am 22. August zum 2. Spieltag auf den 1. FC Köln.

