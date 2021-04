"Ein Kackspiel": Deutsche Handballer setzen Erfolgsserie nur mit Mühe fort

Die deutschen Handballer haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt – die Freude über den 19. Sieg in der EM-Qualifikation in Serie hielt sich aber in Grenzen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason holte am Donnerstag einen mühsamen 26:24-Sieg (15:15) in Bosnien-Herzegowina. Das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Januar in Ungarn und der Slowakei hatte die DHB-Auswahl bereits vorher sicher. Bester Werfer des deutschen Teams war Linksaußen Marcel Schiller mit zehn Treffern. Aus Sorge vor neuen Corona-Infektionen ging es schon kurz nach der Partie wieder per Charterflieger zurück in die Heimat. Zum Abschluss der EM-Qualifikation trifft Deutschland am kommenden Sonntag (18.00 Uhr/Sport 1) in Stuttgart auf Estland. Beide Partien dienen dem Bundestrainer bereits zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio.

