Ohne Jonathas und Walace: Hannover 96 reist mit nur einem Brasilianer nach Stuttgart

In der Saison 2019/20 dürfen die Trainer 20 statt 18 Spieler für eine Partie nominieren. So auch Mirko Slomka, der diese Regeländerung begrüßt. Erstmals hat der Trainer von Hannover 96 dies nun für das Auftaktspiel der 2. Bundesliga beim VfB Stuttgart nominiert. Am Freitagabend rollt der Ball in Schwaben ab 20.30 Uhr. Knackiger könnte es kaum losgehen für die Roten.

Esser ist die neue Nummer zwei

Auf der obligatorischen Pressekonferenz verriet Slomka bereits, dass Philipp Tschauner nicht mit nach Stuttgart fahren wird. Die neue Nummer zwei ist Michael Esser. Und es hat noch einige weitere Spieler erwischt, die nicht mit ins Ländle fahren. Zum Beispiel Jonathas und Walace. Und auch ein Großteil der jungen Spieler, wie Niklas Tarnat und Marco Stefandl, bleibt zu Hause bzw. wird der U23 helfen, die um 19.30 Uhr die SV Drochtersen/Assel empfängt. Startschuss auch für die Saison in der Regionalliga Nord.

Verletzungsbedingt fehlen Cedric Teuchert (Muskelfaszienverletzung) und Timo Hübers (im Aufbau nach einem Kreuzbrandriss).