Kader der Basketball-Frauen komplett: TK Hannover verpflichtet Stavria Koniali als Spielmacherin

Den Tipp für Koniali gab es vom Agenten der TKH-Topspielerin Aliaksandra Tarasava. Auch die Nationalspielerin aus Zypern vertritt er. Die neue TKH-Trainerin Juliane Höhne schaute sich intensiv Videomaterial an und lernte Koniali in einem Videotelefonat kennen. Die Chemie stimmte – der TKH machte ein Angebot, Koniali sagte zu.

Test am Flughafen, dann erstmal Quarantäne

Die 1,70 Meter große Aufbauspielerin war mehrere Jahre in Griechenland aktiv, wo sie sich parallel um ihr Studium kümmerte. Am Sonntag wird sie in Hannover erwartet – wie viele andere aus dem Ausland. Am Flughafen in Langenhagen werden sich die TKH-Spielerinnen direkt einem Corona-Test unterziehen – und sich dann in häusliche Quarantäne begeben, bis das Testergebnis feststeht.

Der eigentliche Trainingsauftakt am kommenden Dienstag ist damit fraglich. Trainerin Höhne wird in der Halle an der Birkenstraße wohl erst einen oder zwei Tage später mit dem kompletten Team starten können.