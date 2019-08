Mit Waldschmidt und Can: Löw gibt DFB-Kader für Spiele gegen Holland und Nordirland bekannt

In 292 Tagen steht für die deutsche Nationalmannschaft das erste EM-Gruppenspiel an. Das Turnier-Ticket könnte mit zwei Siegen gegen Holland (6. September in Hamburg) und Nordirland (9. September in Belfast) wohl schon gebucht werden. Für den Saisonauftakt baut Bundestrainer Joachim Löw unter anderem auf Neuling Luca Waldschmidt und Rückkehrer Emre Can. Wie der SPORTBUZZER bereits am Donnerstagmorgen exklusiv berichtete, verzichtet Löw auf den verletzten Julian Draxler von Paris Saint-Germain. Auch dessen ebenfalls angeschlagener PSG-Kollege Thilo Kehrer fehlt.