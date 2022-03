Kader der DFB-Frauen für WM-Qualifikation fix: Kapitänin Popp kehrt zurück – Bayern-Duo wackelt

Alexandra Popp kehrt nach knapp einjähriger Verletzungspause in die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zurück. Die Kapitänin wurde am Dienstag von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die WM-Qualifikationsspiele der DFB-Auswahl gegen Portugal am 9. April in Bielefeld und gegen Serbien am 12. April in Belgrad nominiert. Die DFB-Auswahl führt die WM-Qualifikationsgruppe H mit 18 Punkten vor Portugal (13) und Serbien (12) an.

