Am 11. Juli endet die Ära von Joachim Löw definitiv - bestenfalls am 11. Juli. Das EM-Finale im Londoner Fußball-Tempel Wembley ist das letzte große Ziel des "ewigen Bundestrainers", der bereits seinen vorzeitigen Abschied nach dem Turnier verkündet hat . Auf dem Weg dahin spielte die deutsche Nationalmannschaft bereits drei Partien in der WM-Qualifikation, ehe man sich im Trainingslager auf eine schwierige EM-Vorrundengruppe mit Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Co-Gastgeber Ungarn vorbereitet. Der SPORT BUZZER zeigt den Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zur Europameisterschaft 2021.

Wie sieht der Kader von Bundestrainer Joachim Löw aus?

Am 19. Mai hat Bundestrainer Joachim Löw die 26 Spieler benannt, die im Kader für die Europameisterschaft stehen. Erstmals dürfen alle Länder 26 statt der sonst üblichen 23 Profis einladen. Im DFB-Aufgebot fehlen prominente Namen wie der verletzte Torwart Marc-André Ter Stegen oder der freiwillig auf die EM verzichtende Marco Reus von Borussia Dortmund. Andere Spieler hingegen berücksichtigte Löw nicht , weil sie derzeit formschwach sind oder in ihren Klubs zuletzt nur wenig Einsatzzeit hatten. Dies gilt etwa für Julian Draxler von Paris Saint-Germain oder BVB-Profi Julian Brandt.

Welche Testspiele plant die DFB-Auswahl vor der EM 2021?

Die letzte Reifeprüfung vor dem Turnier geht am 7. Juni in Düsseldorf über die Bühne. Gegner ist dann Lettland . Den Nationalmannschaften bleibt wegen der bereits gestarteten WM-Qualifikation lediglich der Zeitraum zwischen Ende Mai und Anfang Juni für die Planung von Länderspielen. Die Begegnungen gegen Dänemark und Lettland sind daher die bislang einzigen fest angesetzten Spieltermine.

Wo plant die DFB-Elf das Trainingslager zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2021?

Die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän Manuel Neuer bereitet sich auf die EM-Endrunde mit einem Trainingslager in Seefeld/Österreich vor, als Startdatum ist der 28. Mai vorgesehen - drei Tage nach dem Saisonende in der Bundesliga. Ihr EM-Quartier will die DFB-Auswahl am 8. Juni in Herzogenaurach beim DFB-Partner adidas beziehen.

Am 15. Juni startet die EM, zum Auftakt trifft die deutsche Mannschaft auf Weltmeister Frankreich. Deutschlands EM-Termine nach der Vorrunde hängen davon ab, auf welchem Platz das DFB-Team in der anspruchsvollen Vorrunden-Gruppe landet. Die EM wird in Rom von Italien und der Türkei eröffnet.