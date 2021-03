Kader für U21-EM fix: Kuntz beruft BVB-Youngster Moukoko ins Team - Wirtz fehlt

Jetzt ist es fix: Bundestrainer Stefan Kuntz setzt bei der in diesem Monat startenden U21-Europameisterschaft unter anderem auf die Dienste von BVB-Youngster Youssoufa Moukoko. Der erst 16 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund gehört dem EM-Kader an, den der DFB am Montag offiziell verkündet hat. Auch andere prominente Bundesliga-Namen wie Ridle Baku vom VfL Wolfsburg gehören der U21-Nationalmannschaft an, wenn das von Slowenien und Ungarn ausgerichtete Turnier für Deutschland am 24. März mit einem Spiel in Budapest gegen Co-Gastgeber Ungarn beginnt. Anschließend geht es gegen die weiteren Gruppengegner Niederlande (27.3.) und Rumänien (30.3.). Die K.o.-Phase der EM wird wegen der Corona-Pandemie erst Ende Mai und Anfang Juni ausgetragen. Nicht mit berücksichtig wurde Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Der Mittelfeldspieler steht wohl vor einer Nominierung für die A-Nationalmannschaft.

