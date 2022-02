Kader-Veränderungen im Sommer: Wie der Umbruch beim BVB aussehen könnte

In der Bundesliga steht Borussia Dortmund hinter Rekordmeister Bayern München auf Platz zwei in der Tabelle - so weit, so ordentlich. Doch insgesamt ist die Saison für den ambitionierten BVB ein Reinfall. Aus in der Champions-League-Gruppenphase, in der die Gegner Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul hießen. Sicher kein internationales Fallobst, doch angesichts der Ansprüche des Teams von Trainer Marco Rose eine eigentlich lösbare Aufgabe. Aus im DFB im Achtelfinale bei Zweitligist St. Pauli. Und dann das Aus in der Europa League bei den Glasgow Rangers. Am Donnerstagabend gelang den Dortmundern nach der peinlichen Hinspiel-Niederlage nur ein 2:2. Anzeige

"In den Pokal-Wettbewerben dieser Saison sind wir sehr schwach unterwegs. Das zieht uns immer wieder ein bisschen den Stecker“, bekannte Rose nach dem Schlusspfiff am Donnerstag. "Das wird nachwirken und das Gesamtbild, was unsere Saison betrifft, stark beeinflussen. Es ist das, was hängen bleibt." Nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Verantwortlichen des BVB, wie Sebastian Kehl. "Wir werden es gut aufarbeiten und aus unseren Analysen klare Entscheidungen ableiten. Wir müssen uns in der kommenden Saison in diesen Wettbewerben ganz anders aufstellen, ein 'Weiter so' wird es nicht geben“, sagte der Lizenzspielerchef des BVB, der in der kommenden Saison Sportdirektor Michael Zorc beerbt, dem kicker.

Das klingt nach Umbau beim BVB, es dürfte die eine oder andere personelle Veränderung im Kader vornehmen. Was könnte sich ändern im Sommer beim BVB, für wen könnte es eng mit einer Zukunft bei dem Revierklub werden? Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), mit einem Überblick.



Torhüter Der vor der Saison vom VfB Stuttgart gekommene Gregor Kobel hat seinen Platz sicher. Dass der Schweizer in 22 Bundesliga-Spielen nur fünf Mal zu Null agierte, lag eher an der Wackel-Abwehr vor ihm als an seiner eigenen Leistung. Keine Verwendung hingegen hat der BVB für die ehemalige Nummer eins, Roman Bürki. Die Zeichen stehen seit Monaten auf Trennung, ein Wechsel kam bislang aber nicht zustande. Dass der 31-Jährige trotz eines Vertrags bis 2023 weiter in Dortmund bleibt dürfte sehr unwahrscheinlich sein. Der 34 Jahre alte Marwin Hitz hat ebenfalls noch einen Kontrakt bis 2023 und hinter Kobel den Status der Nummer zwei.

Abwehr Sie ist die größte Baustelle im Team von Marco Rose. 36 Gegentore in 23 Ligaspielen sind für einen Titelanwärter deutlich zu viel. Sicherer machen soll die Verteidigung Niklas Süle. Der Nationalspieler kommt ablösefrei vom FC Bayern zum BVB. Doch wer ist ein Kandidat für einen Abflug bei den Schwarz-Gelben? Auf Innenverteidiger Manuel Akanji soll der englische Spitzenklub Manchester United ein Auge geworfen haben. Es heißt, der Rekordmeister wolle den Schweizer mit einem Jahresgehalt in Höhe von rund 15 Millionen Euro von einem Wechsel in die Premier League überzeugen. Der Abwehrspieler hat nur noch ein Jahr Vertrag, der BVB könnte also im Sommer letztmals richtig Geld mit ihm verdienen. Zuletzt sollen die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung nach Medienberichten ins Stocken geraten sein. Nico Schulz kam 2019 für 25 Millionen Euro Ablöse von der TSG Hoffenheim, doch richtig glücklich wurde der Linksverteidiger nicht. In seiner ersten Saison war er dauerverletzt, in den beiden anderen Spielzeiten konnte sich der Ex-Nationalspieler nicht durchsetzen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Ungewiss ist auch die BVB-Zukunft von Dan-Axel Zagadou (Vertrag läuft aus) und Raphael Guerreiro (Vertrag bis 2023), der gehalten werden soll. Wolfsburg-Leihgabe Marin Pongracis wird wohl zum VfL zurückkehren.

Mittelfeld Mit Spielern wie Jude Bellingham, Mo Dahoud oder Giovanni Reyna ist da viel Qualität vorhanden. Die hat eigentlich auch Julian Brandt. Der 25-Jährige galt eigentlich als ein Versprechen an den deutschen Fußball, könnte mit seinem Potential auf Jahre sowohl den BVB als auch die Nationalmannschaft prägen. Mit seinen tollen Veranlagungen ausgestattet, ist das Ergebnis auf dem Rasen aber zu oft starken Schwankungen unterlegen. Unter Rose allerdings mehr ein Startelfkandidat als unter dessen Vorgängern. Dennoch: Bei einem Umbruch dürfte auch ein Verkauf von Brandt zur Diskussion stehen. Um den Belgier Axel Witsel gab es bereits im Winter Spekulationen um einen Vereinswechsel. Der Mittelfeldspieler ist kein Stammspieler mehr, soll dem Vernehmen nach seinen sehr gut dotierten Vertrag haben. Dieser läuft im kommenden Sommer aus. Sehr wahrscheinlich, dass es dann zu einer Trennung kommt, die dem BVB wieder etwas mehr finanziellen Spielraum im Gehaltsgefüge geben würde.