Kaderplanung beim 1. FC Lok Leipzig: Evolution, statt Revolution

Leipzig. Sportlich ist die Luft beim 1. FC Lokomotive Leipzig ziemlich raus. Das Halbfinale im Sachsenpokal wurde so knapp wie nur irgendwie denkbar verloren und in der Regionalliga geht weder nach oben, noch nach unten so richtig viel. Also richtet sich der Blick endgültig auf die kommende Spielzeit. Dann, so sieht es die Vision 2020 des Vereins vor, soll ja eigentlich der Aufstieg in die 3. Liga gelingen. Zumindest ist es aber der Anspruch von Trainer und Vereinsverantwortlichen, dass die Mannschaft möglichst lange um die Meisterschaft mitspielt.