Kaderplanung beim SC DHfK Leipzig: Großes Interesse an Rückraumspieler Lovro Jotic

Leipzig. Lovro Jotic ist 26 Jahre alt, Rückraumspieler beim RK Vardar 1961 in Skopje und seit 2016 Teil der kroatischen Nationalmannschaft – und möglicherweise ab Sommer in Leipzig aktiv. „Es besteht auf jeden Fall Interesse“, bestätigt DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther die Gerüchte. Ein Transfer zum Bundesligisten wirkt immer wahrscheinlicher. „Es ist aber noch kein Transfer vollzogen“, so Günther weiter. Ein Blick in die mazedonischen Nachrichten und auf die Internet-Enzyklopädie Wikipedia vermittelt jedoch ein anderes Bild.

