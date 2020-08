Kaderplanung "nicht abgeschlossen": HSV-Sportchef Boldt kündigt neuen Verteidiger an

Der Hamburger SV will sich in den nächsten Tagen in Tirol in Österreich spieltaktisch verbessern und auf dem Transfermarkt aktiv werden. „Im Trainingslager geht es um den Feinschliff“, sagte Sportvorstand Jonas Boldt am Montag. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune flog am frühen Nachmittag nach München, um anschließend per Bus in die 2800-Einwohner-Gemeinde Bad Häring zu reisen.